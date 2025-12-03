Tatiana Tramacere scomparsa da 10 giorni si indaga per istigazione al suicidio Sequestrato il telefono di un amico visto prima di sparire

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio dopo la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, sparita nel nulla dal pomeriggio del 24 novembre scorso. Lo riporta Il Quotidiano di Puglia. La giovane, che lavora nel settore pubblicitario e studia Psicologia, si era allontanata da casa intorno alle 15:30, apparentemente diretta al lavoro a Lecce. Da quel momento, nessuna traccia. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di un 30enne romeno, amico della ragazza, che secondo le testimonianze l’avrebbe incontrata lunedì sera, giorno della scomparsa, attorno alle 19. 🔗 Leggi su Open.online

