Tatiana Tramacere scomparsa continuano le ricerche della 27enne La madre | Le è capitato qualcosa

È ormai dal 24 novembre che non si hanno notizie di Tatiana Tramacere, scomparsa quel giorno da Nardò, nel leccese. La ragazza è uscita di casa alle 15,30 riferendo alla madre di avere un impegno di lavoro a Lecce. Ha portato con sé solo il telefono e i documenti e da allora nessuno l’ha più vista. Tatiana è alta 1.55, ha lunghi capelli rossi lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio e dei jeans. Le forze di polizia sono al lavoro per geolocalizzare lo smartphone della giovane, che risulta spento. La donna lavora nel campo della pubblicità su Internet, spesso da casa, ma viaggia spesso per la sua attività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

