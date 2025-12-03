Tatiana Tramacere la madre della ragazza scomparsa a Nardò | Le è capitato qualcosa Se no si sarebbe fatta sentire

Roma, 2 dicembre 2025 - "Tatiana se ci vedi torna a casa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo a braccia aperte" è il disperato appello in tv di Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, la 27enne svanita nel nulla dopo essere uscita di casa a Nardò, in provincia di Lecce, il 24 novembre. Il timore della madre. "Le è capitato qualcosa, se no si sarebbe fatta sentire", un timore che la madre ha confessato ai microfoni del Tg1: "Alle tre e mezza mi ha detto mamma, me ne vado a lavorare a Lecce, e non è più rientrata. Il telefono risulta spento, è proprio morto". I biglietti per raggiungere l’ex. Tatiana, originaria dell'Ucraina e adottata da mamma Ornella e papà Rino quando ancora era una bambina, nell'ultimo periodo aveva espresso il desiderio d i raggiungere il suo ex fidanzato a Brescia, ha raccontato la madre: "Aveva fatto i biglietti, voleva vedere se riallacciava". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

