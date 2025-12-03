Tatiana Tramacere la madre della ragazza scomparsa a Nardò | Le è capitato qualcosa Se no si sarebbe fatta sentire
Roma, 2 dicembre 2025 - "Tatiana se ci vedi torna a casa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo a braccia aperte" è il disperato appello in tv di Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, la 27enne svanita nel nulla dopo essere uscita di casa a Nardò, in provincia di Lecce, il 24 novembre. Il timore della madre. "Le è capitato qualcosa, se no si sarebbe fatta sentire", un timore che la madre ha confessato ai microfoni del Tg1: "Alle tre e mezza mi ha detto mamma, me ne vado a lavorare a Lecce, e non è più rientrata. Il telefono risulta spento, è proprio morto". I biglietti per raggiungere l’ex. Tatiana, originaria dell'Ucraina e adottata da mamma Ornella e papà Rino quando ancora era una bambina, nell'ultimo periodo aveva espresso il desiderio d i raggiungere il suo ex fidanzato a Brescia, ha raccontato la madre: "Aveva fatto i biglietti, voleva vedere se riallacciava". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Radio1 Rai. . Continuano senza sosta le ricerche di #Tatiana Tramacere, a Lecce e anche fuori dalla Puglia. La 27enne non ha più dato notizie dal 24 novembre ed il suo telefono è irraggiungibile. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. L'appello dei g - facebook.com Vai su Facebook
Nardò, continuano in tutta Italia le ricerche di Tatiana Tramacere. Si indaga anche sui profili social Vai su X
Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Si legge su quotidiano.net
Tatiana Tramacere scomparsa, continuano le ricerche della 27enne. La madre: “Le è capitato qualcosa” - Spente le speranze che sia partita per Brescia dall'ex fidanzato. Secondo ilfattoquotidiano.it
“Le è successo qualcosa, cosa mi ha detto”: giallo sulla 27enne scomparsa nel nulla - Sono ore di grande agitazione per una 27enne scomparsa improvvisamente: il giallo di Tatiana Tramacere e le parole della madre. Riporta newsmondo.it
La poesia d'amore e il saluto alla mamma, le ultime tracce di Tatiana scomparsa nel nulla a 27 anni - Della studentessa di psicologia, origine ucraine ma residente in provincia di Lecce, non si hanno notizie da fine novembre. Da today.it
Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia ... Da tg24.sky.it
Nardò, 27enne scomparsa da 10 giorni: "È capitato qualcosa" - Le ricerche, anche fuori dalla Puglia, non hanno prodotto risultati. Si legge su avvenire.it