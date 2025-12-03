Tatiana Tramacere | estese a tutta Italia le ricerche della 27enne scomparsa da Nardò Non si trova dal 24 novembre

Tre giorni prima della sua scomparsa aveva pubblicato nei social network alcune poesie. Era seguita da migliaia di followers. Gli inquirenti e gli investigatori esaminano in modo molto approfondito queste ed altre possibili tracce per risalire alla scomparsa di Tatiana Tramacere. La 27enne di Nardò è stata vista l’ultima volta, nel suo paese, il 24 novembre. Sono nove giorni di ricerche, vane ed estese a tutta Italia. L'articolo Tatiana Tramacere: estese a tutta Italia le ricerche della 27enne scomparsa da Nardò Non si trova dal 24 novembre proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tatiana Tramacere: estese a tutta Italia le ricerche della 27enne scomparsa da Nardò Non si trova dal 24 novembre

