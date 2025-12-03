Tatiana Tramacere cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di una settimana non ci sono notizie della 27enne: è uscita di casa lo scorso 24 novembre e non ha fatto ritorno. Sui suoi social ci sono poesie. Dopo la denuncia dei genitori, a quattro giorni dalla scomparsa la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tatiana tramacere cosa sappiamo della donna scomparsa in salento

© Vanityfair.it - Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento

Scopri altri approfondimenti

tatiana tramacere cosa sappiamoTatiana Tramacere, cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento - Da più di una settimana non ci sono notizie della 27enne: è uscita di casa lo scorso 24 novembre e non ha fatto ritorno. Riporta vanityfair.it

tatiana tramacere cosa sappiamoTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce, le ... Lo riporta ilmessaggero.it

tatiana tramacere cosa sappiamoTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, il telefono spento e l'ultima poesia sui social: «Ci lega un filo invisibile». Cosa sappiamo - È giallo sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce, di cui non si ... Come scrive msn.com

tatiana tramacere cosa sappiamoTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena col fidanzato e i biglietti per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce, le ... msn.com scrive

tatiana tramacere cosa sappiamoTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Cosa Sappiamo