Da più di una settimana non ci sono notizie della 27enne: è uscita di casa lo scorso 24 novembre e non ha fatto ritorno. Sui suoi social ci sono poesie. Dopo la denuncia dei genitori, a quattro giorni dalla scomparsa la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca.

Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento. L'ultimo post: «Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che ilo non era teso per farmi cadere: era teso per riportarmi a te»