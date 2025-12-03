Tatiana Tramacere cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento L' ultimo post | Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava Ma quello che ho capito a ogni passo lontano da te è che il filo non era teso per farmi cadere ma per riportarmi a te

Da più di una settimana non ci sono notizie della 27enne: è uscita di casa lo scorso 24 novembre e non ha fatto ritorno. Sui suoi social ci sono poesie. Dopo la denuncia dei genitori, a quattro giorni dalla scomparsa la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

