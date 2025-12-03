Tatiana scomparsa nel nulla le parole inquietanti dell’amico | Non è possibile ecco perché

Le ricerche di Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre, continuano senza sosta e si estendono ora a livello nazionale. Con il passare dei giorni, gli investigatori appaiono sempre meno convinti dell’ipotesi dell’allontanamento volontario. Una tesi che familiari e amici respingono sin dall’inizio: Tatiana, dicono, non avrebbe mai lasciato la sua vita senza avvisare nessuno. Era abituata a comunicare ogni spostamento e a mantenere il telefono acceso. Una ragazza socievole e premurosa. A descriverla è Nico, un amico conosciuto sui social: « È una persona molto socievole e indipendente, ma anche tanto premurosa con le persone a cui vuole bene ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tatiana scomparsa nel nulla, le parole inquietanti dell’amico: “Non è possibile, ecco perché”

