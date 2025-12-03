Tatiana scomparsa nel nulla le parole agghiaccianti della madre | Le è capitato qualcosa
L’angoscia della famiglia: Tatiana scomparsa nel nulla, ore di apprensione a Nardò. «Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire». È il timore che da giorni lacera Ornella, la madre di Tatiana Tramacere, la 27enne svanita nel nulla lo scorso 24 novembre. L’ultima volta è stata vista uscire dalla casa di famiglia nel primo pomeriggio: «Alle tre e mezza mi ha detto: “Mamma, me ne vado a lavorare a Lecce”, e non è più rientrata». Da allora, il telefono è muto. «È proprio morto», sussurra la donna al Tg1, mentre il padre Rino, in lacrime, rivolge un appello diretto alla figlia: «Tatiana, torna a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
