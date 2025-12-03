TREVI Il gruppo consiliare “Trevi Bene Comune“ punta l’indice su "una questione che sta pesando sempre più nelle tasche di tutti noi: la Tari, la tassa sui rifiuti. L’ attuale amministrazione comunale ha già imposto ben tre aumenti su questa imposta, dimostrando una preoccupante insensibilità verso le difficoltà economiche che molte famiglie e attività stanno affrontando". "È inaccettabile che il sindaco, invece di farsi portavoce degli interessi dei cittadini trevani e tutelarli, abbia avallato questi aumenti in sede di assemblea dei sindaci – continua il gruppo consiliare –. Comportamento che solleva seri interrogativi sulla reale volontà dell’ amministrazione di proteggere il benessere della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tariffa rifiuti sempre più cara: inaccettabile"