Tari Quarta | Aumenteremo alle grandi aziende riduzioni ai commercianti

BRINDISI - L'intervento per la rimodulazione dei coefficienti della Tari è “attuabile e fattibile”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione consiliare Ambiente, Roberto Quarta, a margine della seduta della medesima commissione che si è svolta ieri (martedì 2 dicembre) presso la sala. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

