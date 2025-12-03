Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. La comunicazione: il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Un lavoratore, impegnato nel sindacato, parla al cronista di come finisca tutto, senza prospettiva, dopo decenni di lavoro, di salute sacrificata, di colleghi che ci hanno rimesso la vita. E ora, anziché un miglioramento delle condizioni, il nulla. A dieci giorni da Natale. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Taranto, azienda dell'indotto ex Ilva: cessazione dell'attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano. Presidio notturno degli operai, bloccate a oltranza le statali. Oggi iniziativa al parlamento europeo sul "momento drammatico" della città ionica