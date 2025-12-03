Taranto azienda dell’indotto ex Ilva | cessazione dell’attività licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati | primo effetto del piano Presidio notturno degli operai bloccate a oltranza le statali Oggi iniziativa al parlamento europeo sul momento drammatico della città ionica
Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. La comunicazione: il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Un lavoratore, impegnato nel sindacato, parla al cronista di come finisca tutto, senza prospettiva, dopo decenni di lavoro, di salute sacrificata, di colleghi che ci hanno rimesso la vita. E ora, anziché un miglioramento delle condizioni, il nulla. A dieci giorni da Natale. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
?Una mappa delle aree di ?parcheggio gestite da Kyma Mobilità Taranto e una brochure informativa sui servizi di Park&Ride di Cimino e Democrate sono disponibili nei ?negozi e negli alberghidella città. Un'iniziativa dell'azienda, accolta positivament - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano - Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Si legge su noinotizie.it
Ex Ilva, risarcimento di 21 milioni per Comune di Taranto - Ex Ilva, Corte d’Appello di Lecce condanna Riva e Capogrosso: 21 mln al Comune di Taranto. quotidianodelsud.it scrive
Taranto, il centrosinistra manda un messaggio a Emiliano: «L'accordo sull'ex Ilva non si può firmare» - La maggioranza che sostiene il sindaco dimissionario Piero Bitetti: «Condanniamo le violenze ma non ci sono le condizioni per tenere il Consiglio comunale di domani». Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti - Dopo una riunione fiume, iniziata martedì mattina, le amministrazioni nazionali e locali hanno raggiunto una intesa sul percorso di decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva di Taranto. Segnala repubblica.it
Ex Ilva, a Taranto fabbrica occupata e blocchi stradali. Urso convoca tavolo - Dopo le assemblee è partita l’occupazione dello stabilimento siderurgico al grido “vergogna, vergogna”. msn.com scrive
Ex Ilva, Flacks Group a Taranto per l’acquisizione: il Governo blinda la cassa integrazione - Al via la due diligence del fondo Usa negli impianti pugliesi mentre Bucci frena sullo spacchettamento. Da energiaoltre.it