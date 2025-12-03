Taranto azienda dell’indotto ex Ilva | cessazione dell’attività licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati | primo effetto del piano Presidio notturno degli operai bloccate le statali Oggi iniziativa al parlamento europeo sul momento drammatico della città ionica

3 dic 2025

Semat sud, azienda dellindotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Un lavoratore, impegnato nel sindacato, parla al cronista di come finisca tutto, senza prospettiva, dopo decenni di lavoro, di salute sacrificata, di colleghi che ci hanno rimesso la vita. E ora, anziché un miglioramento delle condizioni, il nulla. A dieci giorni da Natale. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano. Presidio notturno degli operai, bloccate le statali. Oggi iniziativa al parlamento europeo sul "momento drammatico" della città ionica

