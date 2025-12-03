Taranto azienda dell’indotto ex Ilva | cessazione dell’attività licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati | primo effetto del piano Presidio notturno degli operai bloccate le statali Oggi iniziativa al parlamento europeo sul momento drammatico della città ionica
Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Un lavoratore, impegnato nel sindacato, parla al cronista di come finisca tutto, senza prospettiva, dopo decenni di lavoro, di salute sacrificata, di colleghi che ci hanno rimesso la vita. E ora, anziché un miglioramento delle condizioni, il nulla. A dieci giorni da Natale. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
