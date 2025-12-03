Tangenziale di Napoli oggi chiuso lo svincolo Fuorigrotta dalle 19 per partita col Cagliari
Chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli in occasione della partita Napoli-Cagliari di Coppa Italia; il provvedimento dalle 19 di oggi, 3 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
