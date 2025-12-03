Tampona un’auto in una rotonda guidava con patente falsa | denunciato

Ilpiacenza.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Radiomobile dei carabinieri di Piacenza interviene dopo un incidente stradale: il conducente si allontana per motivi “fisiologici”, ma è denunciato per falsificazione di documenti. Un incidente stradale avvenuto nella prima mattina del 2 dicembre in via Emilia Pavese, alle 6 ha richiesto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tampona un8217auto rotonda guidavaTampona un’auto in una rotonda, guidava con patente falsa: denunciato - Nei guai un ivoriano che inizialmente si era allontanato dall’incidente per “motivi fisiologici” ... Scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Tampona Un8217auto Rotonda Guidava