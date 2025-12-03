Tacchinardi fiducioso dopo Juve Udinese su David | Sta crescendo ecco in cosa riesce meglio in campo Il paragone con Openda

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento dell'attacco bianconero, concentrandosi sulla crescita di Jonathan David. Intervenuto a Mediaset, Tacchinardi ha ammesso che il canadese è partito non benissimo, ma è migliorato, è cresciuto alla distanza. Tacchinardi ha definito le caratteristiche di David con chiarezza. La sua forza è nel gioco di raccordo, di sponda. La sua debolezza, però, è nota: fa fatica ad attaccare la profondità.

