Svuota-carceri La Russa apre

Uno svuota-carceri entro Natale. Lo ha proposto ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa alla presentazione del libro scritto a Rebibbia da Gianni Alemanno. La Russa evoca un atto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Svuota-carceri, La Russa apre

Contenuti che potrebbero interessarti

Appello del presidente del Senato per una misura svuota-carceri, che «arrivi entro Natale, in forma di decreto o di provvedimento per far sì che chi la pena l’ha già quasi interamente scontata possa continuare a scontarla dentro di sé, o magari in un altro modo - facebook.com Vai su Facebook

La Russa: «Entro Natale ci sia un decreto su fine pena a casa» - carceri, che «arrivi entro Natale, in forma di decreto o di provvedimento per far sì che chi la pena l’ha già quasi interamente scontata possa c ... Lo riporta msn.com

Allarme suicidi in carcere, Forza Italia apre alle 'riforme'. Ma Delmastro: "No a svuota-carceri" - Dopo il comunicato di due giorni fa con cui il ministero della Giustizia, guidato da Carlo Nordio, ... Lo riporta affaritaliani.it

Amnistia e indulto, ultime notizie: passa lo Svuota Carceri, la clemenza è vicina? - Lo Svuota Carceri passa al Senato, per amnistia e indulto le ultime notizie parlano invece di studio dei 4 DDL al Senato con possibilità di ottenere una qualche risposta dalla commissione Giustizia ... Lo riporta it.blastingnews.com