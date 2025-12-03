Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira resti trovati nel pozzo della sua villetta
(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, il triestino ex dipendente di Poste italiane, originario di Modena, scomparso nel 2019 quando aveva 66 anni: sono suoi i resti trovati nel pozzo della villetta dove viveva a Sagrado, in provincia di Gorizia. Lo rivela 'Il Piccolo' spiegando che il dato è emerso dagli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
