Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'ex postino Vito Mezzalira | suoi i resti trovati nel giardino di casa

Sono di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nel 2019, i resti trovati il mese scorso nel giardino della sua casa a Sdraussina, frazione di Sagrado (Gorizia). La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola. La sorella: "Ora l’unico pensiero è quello di avere quanto prima un luogo dove piangerlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

