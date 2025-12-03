La fattura da 80.000 euro recapitata all’organizzatore della manifestazione pro-Palestina non autorizzata del 1° novembre 2025 a Sion non è un atto punitivo, ma una conseguenza logica di un principio elementare: chi decide di ignorare le regole e obbliga lo Stato a mobilitare mezzi straordinari deve sostenere i costi che genera. In questo caso, la protesta ha richiesto l’impiego di circa 80 agenti per quattro ore, con un conteggio ufficiale di 250 euro l’ora per ciascun operatore. La somma risultante, 80.000 euro è stata comunicata all’organizzatore la scorsa settimana. La manifestazione, ricordiamolo, era già stata vietata due volte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Svizzera, maxi-stangata da 80mila euro: la protesta pro-Palestina era senza permessi