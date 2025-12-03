Svaligiava le case | altri tre anni di carcere per il ladro
Per G.A. la lista dei guai si allunga considerevolmente. Il 32enne albanese, residente nel varesotto e già finito in manette lo scorso 4 novembre nell'operazione "AMG" dei Carabinieri di Pordenone, dovrà scontare altri 3 anni, 4 mesi e 21 giorni di reclusione. A notificargli il nuovo ordine di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
