Susy Fuccillo morte di suo marito Salvatore Raciti | autopsia e possibili cause

La morte di Salvatore Raciti è arrivata in modo improvviso e in circostanze ancora da chiarire, nella notte tra l’ 1 e il 2 dicembre, gettando nello sgomento l’intera comunità legata allo storico stabilimento Le Capannine. L’attenzione è altissima perché l’imprenditore, 41 anni, era il marito di Susy Fuccillo, ex ballerina amata di Amici, e perché, come riportato da Fanpage, la Procura di Catania ha ordinato il sequestro della salma con autopsia per accertare le cause del decesso. In queste ore gli inquirenti ricostruiscono i minuti cruciali dell’intervento sanitario, inclusi i passaggi del trasporto in ospedale e l’arrivo dei soccorritori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Susy Fuccillo, morte di suo marito Salvatore Raciti: autopsia e possibili cause

Contenuti che potrebbero interessarti

Lutto per Susy Fuccillo, ballerina giuglianese ex concorrente del talent Amici. Il marito, Salvo Raciti, 41 anni, è morto improvvisamente a seguito di un malore. L’uomo stava allestendo delle decorazioni natalizie nel giardino di casa, a Catania, quando si sareb - facebook.com Vai su Facebook

Salvo Raciti, 41enne di Catania e marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, è morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo. La causa, stando ai primi accertamenti, sarebbe un malore improvviso. Le ipotesi relative alla causa del decesso p Vai su X

Amici in lutto, la tragedia di Susy Fuccilo: il marito morto a 41 anni. Le cause del decesso improvviso - Tragedia per l’ex ballerina di “Amici” Susy Fuccillo: il marito Salvatore Raciti muore improvvisamente a 41 anni, lasciando la moglie e le tre figlie piccole. Scrive libero.it

Susy Fuccillo partecipò alla settimana edizione del talent vinta da Marco Carta. La coppia aveva tre bambine, la più piccola di un anno - Susy Fuccillo partecipò alla settimana edizione del talent vinta da Marco Carta. Da lanuovasardegna.it

È morto il marito della ballerina di “Amici di Maria De Filippi” Susy Fuccillo: Salvatore Raciti è stato stroncato da un malore improvviso - L'ex ballerina della settima edizione del talent show di Maria De Filippi ha perso il marito, stroncato da un malore improvviso ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Chi era Salvatore Raciti, il marito di Susy Fuccillo morto improvvisamente a Catania: età, figli, causa morte - La notizia è arrivata all’alba e ha scosso non solo il pubblico di Amici, ma chiunque segua da anni la storia personale di Susy Fuccillo. Segnala alphabetcity.it

Susy Fuccillo sotto shock, disposta l’autopsia sul marito: “Serve chiarezza sul decesso” - La morte improvvisa di Salvatore Raciti, imprenditore catanese e marito di Susy Fuccillo, ha sconvolto il web. Riporta quilink.it

Chi era Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo di Amici: biografia, vita privata e il malore - Chi era Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo di Amici: tutto sull'imprenditore morto a 41 anni dopo un malore improvviso. donnaglamour.it scrive