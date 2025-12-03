Sushi fatale a un 15enne ristoratore condannato assoluzione per il medico

Pranzo fatale a base di sushi al Vomero, verdetto tra luci e ombre. Il processo di primo grado chiamato a fare luce sulle effettive responsabilità che, la mattina del 2 dicembre 2021, hanno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sushi fatale a un 15enne, ristoratore condannato assoluzione per il medico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi: condannato il ristoratore, assolto il medico ROMA - Nel giorno del quarto anniversario della morte di Luca Piscopo, arriva la sentenza di primo grado per la vicenda che sconvolse Napoli nel 2021. #cro - facebook.com Vai su Facebook

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, la sentenza: condannato ristoratore, assolto il medico - È arrivata la sentenza sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di 15 anni morto nove giorni dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli ... Lo riporta fanpage.it

Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi: ristoratore condannato, medico assolto - Il verdetto è stato emesso a quattro anni esatti dalla scomparsa del ragazzo. Come scrive today.it

Quindicenne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero, ristoratore condannato - Il tribunale di Napoli ha inflitto una pena di 2 anni e mezzo di reclusione al titolare cinese del locale dove mangiò Luca Piscopo prima dell'intossicazione e della morte dopo 9 giorni. rainews.it scrive

Napoli, il 15enne Luca Piscopo morto dopo aver mangiato sushi: condannato ristoratore - Un’aula gremita e un verdetto che lascia aperte ferite profonde: così si è chiuso a Napoli il processo di primo grado per la morte di Luca Piscopo, il ... Lo riporta pupia.tv

Luca ucciso a 15 anni dal sushi mangiato al ristorante all you can eat: condannato il ristoratore, assolto il medico - Napoli, la sentenza il giorno del quarto anniversario della morte di Luca Piscopo. msn.com scrive

Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero: ristoratore condannato - Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni ... Da msn.com