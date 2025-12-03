Supreme | debutta il nuovo show firmato da Holly’s Good

Il 13 dicembre 2025, alle ore 21.30, La Bottega degli Artisti – celebre teatro di performance artistiche situato in Prati a Roma - ospita l’anteprima di “Supreme”, il nuovo spettacolo diretto da Francesco Felli e prodotto da Holly’s Good, showgirl affermata e regina incontrastata del burlesque a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

