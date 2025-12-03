Supplenze scolastiche 2025 26 | con Docentiit MAD e Interpelli lavorano insieme

La circolare sulle supplenze per l’a.s. 202526, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Sempre più dirigenti e segreterie utilizzano interpelli online e MAD per coprire in tempi rapidi le cattedre scoperte, spesso con avvisi che restano pubblicati poche . L'articolo Supplenze scolastiche 202526: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

https://uilscuola.it/supplenze-2026-28-anteprima-sulle-prossime-gps-scheda/ –: () ? In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alle Graduatorie Provincial - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze scolastiche 2025/26: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme - 2025/26, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Segnala orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 2026-28: tutte le novità per le supplenze scolastiche - 28: novità e modifiche per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze in arrivo. Riporta informazionescuola.it

Supplenze GPS 2025/26: Aggiornamenti sulle Classi di Concorso Esaurite - Scopri le ultime notizie sulle Classi di Concorso Esaurite nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il 2025/26. Lo riporta informazionescuola.it

Supplenze brevi scuola: pagamenti dal 15 Dicembre e dal 2026 un nuovo sistema digitale - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per discutere della gestione delle supplenze brevi. Si legge su ticonsiglio.com

Gestione delle supplenze brevi: Il MIM annuncia la creazione di un nuovo sistema digitale - La FLC CGIL accoglie con favore l’approccio sistemico del progetto, chiedendo semplificazione reale del lavoro amministrativo, copertura integrale delle spese e trasparenza dei dati relativi alle supp ... Si legge su flcgil.it

Graduatorie GPS e supplenze 2026 - Il 26 novembre presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto l’ultimo incontro sullo schema di Ordinanza Ministeriale relativo alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatori ... rietinvetrina.it scrive