Superluna Fredda spettacolo da non lasciarsi sfuggire | tornerà nel 2042

Da Fly me to the moon di Frank Sinatra a The Killing Moon di Echo and the Bunnymen sentita in Stranger Things, passando per Tintarella di luna di Mina fino a La luna è di Ornella Vanoni. La Luna è sempre stata una protagonista eterea della musica, e lo sarà anche nel cielo del 5 dicembre in un ultimo grande spettacolo prima della fine dell’anno. La Superluna Fredda illuminerà la notte nel punto più estremo della volta celeste con un’intensità e una grandezza che non si ripeteranno per quasi due decenni, fino alla prossima nel 2042. Sarà l’ultima luna piena del 2025 e la terza Superluna consecutiva dell’anno, dopo quella del Castoro di novembre. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Superluna Fredda, spettacolo da non lasciarsi sfuggire: tornerà nel 2042

News recenti che potrebbero piacerti

A breve ammireremo l'ultima Superluna del 2025: ecco quando e perché si chiama "Superluna Fredda" -> https://tinyurl.com/77h4yhzp Vai su Facebook

Superluna fredda nei cieli della Toscana: quando ammirare lo spettacolo Vai su X

Arriva la Superluna Fredda, l'ultimo spettacolo del 2025: la più grande e luminosa - La luna nel suo ultimo plenilunio del 2025 sarà un evento di forte impatto visivo, la cosiddetta Superluna Fredda - Secondo msn.com

Arriva la Superluna fredda 2025, la più grande e luminosa dell’anno. Quando e dove vederla - Più grande, più brillante, più vicina e ben visibile dalla Terra: arriva la Superluna fredda di dicembre 2025, l'ultimo grande spettacolo dell'anno. Riporta money.it

Superluna Fredda 2025: il fenomeno astronomico da non perdere - Scopri la Superluna Fredda del 5 dicembre, l’ultimo plenilunio del 2025, più grande e luminosa del solito, un evento astronomico imperdibile. Segnala alfemminile.com

A dicembre il cielo dà spettacolo: la Superluna Fredda che regala la notte più luminosa dell’anno. Quando vederla e perché si chiama così - Dicembre regala uno dei cieli più spettacolari dell’anno 2025, con Superluna Fredda , sciami meteorici e congiunzioni planetarie . Come scrive notizie.tiscali.it

SUPERLUNA FREDDA Superluna Fredda, l’ultimo grande spettacolo celeste del 2025: appuntamento il 5 dicembre - Dicembre si apre con uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’anno: la Superluna Fredda, l’ultima Luna Piena del 2025 e l’ultimo fenomeno di questo tipo prima di una lunga pausa. statoquotidiano.it scrive

Ecco la “Cold Moon”: il 5 dicembre arriva la Superluna Fredda, lo spettacolo astronomico finale del 2025 - L'ultima Superluna del 2025 sarà visibile il 5 dicembre: l'8% più grande e il 15% più luminosa rispetto alle altre notti ... Scrive ilfattoquotidiano.it