Superbonus 110% | guida per chi resta impantanato nelle pratiche
Cosa fare in caso di cantiere Superbonus 110% bloccato? Quali strumenti hanno a disposizione i condomini rimasti impantanati nel gorgo delle pratiche? Sono solo alcune delle domande a cui abbiamo cercato di dare una risposta assieme all’avvocato Gaetano D’Andrea, specializzato in materia condominiale, in particolare sul tema del Superbonus 110%, che ha seguito, tra le altre, la vicenda di un condominio a Urgnano, trovando soluzioni per riavviare i lavori e garantire lo smontaggio dei ponteggi nei prossimi giorni. Il Superbonus 110%, da un lato, ha dato slancio al settore edile in Italia, dall’altro ha generato difficoltà nei cantieri condominiali: la normativa complessa e spesso contraddittoria, soggetta a continui aggiornamenti e comunicata in modo non sempre chiaro, ha lasciato condomini e amministratori impantanati, privi di informazioni adeguate e di strumenti concreti per gestire le criticità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
