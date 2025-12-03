Summit degli albergatori al Grand Hotel Per Capodanno dati confortanti il 2026 regalerà soddisfazioni

Intitolata “Rimini Incoming - Progettare il futuro”, è andata in scena mercoledì (3 dicembre) al Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini la seconda edizione dell’evento nato per condividere con gli albergatori le informazioni sulle campagne e le strategie di promozione in programma per il 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI PILA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Rossini TV. . TURISMO: NASCE IL COMITATO GIOVANI ALBERGATORI DI PESARO-URBINO - facebook.com Vai su Facebook

Rimini Incoming racconta turismo del futuro e nuove strategie di mercato a 200 albergatori - Sono stati la stessa dmc VisitRimini, seguita da VisitRomagna e da APT Servizi a svelare le attività che sono state pensate per aiutare l’imprenditoria ... Lo riporta chiamamicitta.it