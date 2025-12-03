Sulla revoca del permesso di soggiorno e l' espulsione dell' imam torinese Shahin si decide il 14 gennaio

Il caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin sarà discussio dal collegio di giudici amministrativi piemontesi il 14 gennaio. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, rigettando la richiesta di sospensione cautelare avanzata dai legali dell’imam sul ricorso proposto da lui stesso contro la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo adottato dal questore di Torino. L'imam è detenuto dallo scorso 24 novembre nel Cpr di Caltanissetta in attesa di essere rimpatriato in Egitto. Per chiedere il suo rilascio si sono mossi in questi giorni diversi attivisti torinesi, fra i quali quelli che settimana scorsa hanno partecipato all'assalto della redazione de La Stampa, scrivendo proprio sui muri dell'ufficio "Free Shanin". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sulla revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dell'imam torinese Shahin si decide il 14 gennaio

