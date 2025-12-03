Sulla leva militare i giovani tedeschi si sono dati alla filosofia
Si vede che la Germania è terra di grandi filosofi. Prendete, ad esempio, i giovani che stanno protestando contro il servizio militare, scandendo slogan in piazza per dire che non vogliono diventare carne da cannone. Sarebbero banali se il servizio militare fosse obbligatorio, e quindi qualcuno li obbligasse a diventare carne da cannone; ma, poiché la riforma del governo Merz prevede il servizio militare volontario, ossia che diventi carne da cannone solo chi vuole diventare carne da cannone, allora i giovani stanno protestando per qualcosa di molto più sottile, che può essere compreso solo da chi è avvezzo alla fenomenologia dello spirito, ai fondamenti della dottrina della scienza, all’idealismo trascendentale e ai paralogismi della metafisica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
