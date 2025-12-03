Sul riciclo l’Europa ha fallito metà dei Paesi non raggiungerà i target 2025

La Corte dei Conti europea (Eca) ha pubblicato un nuovo rapporto che misura il livello di riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi nei 27 Paesi dell’Unione. Secondo i risultati, solo una minoranza degli Stati membri è in grado di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2025. Il resto dell’Europa è in ritardo. Tra le cause gli scarsi investimenti, filiere fragili e una gestione dei rifiuti che spesso continua a fare affidamento sulle discariche. Il documento fotografa un’Europa molto più lontana dagli slogan sulla “circular economy” di quanto le istituzioni vorrebbero. Lo scarso successo delle politiche di riciclo non ricade però solo sui singoli Stati: a essere messa in discussione è l’efficacia stessa delle politiche europee degli ultimi cinquant’anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

