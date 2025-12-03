T erzo e ultimo appuntamento, stasera alle 21.40 su Canale 5, con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi ospiti della musica, del cinema e dello spettacolo. Fra i vip attesi sul palco: Max Giusti, Mahmood e Alessandra Amoroso. Vanessa Incontrada, venditrice al mercatino di Natale con suo padre X Leggi anche › D’Alessio e Incontrada provano a fare il botto con “Gigi e Vanessa – Insieme”, ritorno al varietà Gigi e Vanessa – Insieme, ospiti e anticipazioni 3 dicembre. L’ultima puntata del programma premiato dagli ascolti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sul palco anche Geolier, Alessandra Amoroso e Pio e Amedeo