Sui conti correnti dei piacentini quasi 10,3 miliardi +2,4% | crescono prestiti a famiglie e imprese

A fine settembre 2025, in provincia di Piacenza i prestiti erogati dal sistema del credito hanno registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024; gli impieghi bancari hanno così raggiunto i 6,3 miliardi di euro. A parlare l'analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera.