Sudan Amnesty International chiede indagini sull' attacco delle Rsf a campo profughi di Zamzam | Spari contro i civili stupri e saccheggi

“I civili sono stati attaccati senza pietà, uccisi, derubati di beni essenziali per la loro sopravvivenza e il loro sostentamento e lasciati senza possibilità di ricorso alla giustizia”, ha dichiarato Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International L’organizzazione per i diritti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, Amnesty International chiede indagini sull'attacco delle Rsf a campo profughi di Zamzam: "Spari contro i civili, stupri e saccheggi"

