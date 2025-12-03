Sudan Amnesty International chiede indagini sull' attacco delle Rsf a campo profughi di Zamzam | Spari contro i civili stupri e saccheggi

“I civili sono stati attaccati senza pietà, uccisi, derubati di beni essenziali per la loro sopravvivenza e il loro sostentamento e lasciati senza possibilità di ricorso alla giustizia”, ha dichiarato Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International L’organizzazione per i diritti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

