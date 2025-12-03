Sub morì per impatto con scafo | capitano condannato per omicidio colposo
BRINDISI - Il processo per la morte di Leonardo Marseglia si chiude, in primo grado, con una condanna pari a due anni di reclusione, pena sospesa, per l'unico imputato. Si tratta di Angelo Ranieri (55enne di Monopoli), capitano e timoniere del motopeschereccio “Domenica Madre”, natante che, nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
