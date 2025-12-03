Studio internazionale | i tatuaggi provocano infiammazione cronica e accumulo di pigmenti nel sistema immunitario

I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni: i pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. A dirlo sono test fatti su topi nello studio internazionale guidato dall’italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González, dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona in Svizzera, che ha coinvolto altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

