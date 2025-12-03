Studio internazionale | i tatuaggi provocano infiammazione cronica e accumulo di pigmenti nel sistema immunitario

I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni: i pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. A dirlo sono test fatti su topi nello studio internazionale guidato dall’italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González, dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona in Svizzera, che ha coinvolto altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Studio internazionale: i tatuaggi provocano infiammazione cronica e accumulo di pigmenti nel sistema immunitario

Approfondisci con queste news

I risultati di uno studio effettuato da un team internazionale di 24 ricercatori provenienti da 7 paesi, tra cui in Italia rappresentanti di Enea, Cnr, Crea e Università di Torino che ha descritto il catalogo completo dei geni (pan-genoma) e dei caratteri agronomici (p - facebook.com Vai su Facebook

Guardando dentro un vortice quantistico Uno studio internazionale coordinato da @CNR_INO studia la dinamica dei vortici in superfluidi fortemente interagenti, individuandone i meccanismi fondamentali. Verso dispositivi quantistici ad alta efficienza cnr.it/it Vai su X

Studio internazionale: i tatuaggi provocano infiammazione cronica e accumulo di pigmenti nel sistema immunitario - I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni: i pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si ... Da gazzettadelsud.it

Tatuaggi e rischio di cancro alla pelle: cosa rivela il nuovo studio e perché non bisogna allarmarsi - Un nuovo studio associa i tatuaggi a un aumento del 29% del rischio di cancro alla pelle. focustech.it scrive

Tatuaggi e melanoma: la scoperta che sorprende la scienza - Ecco cosa ha scoperto la ricerca e perché serve consapevolezza. msn.com scrive