Studio choc sul Covid | persone decedute ma vaccinate finite nella lista dei no-vax morti? Buonguerrieri | Faremo chiarezza

Persone decedute, vaccinate da pochi giorni, sarebbero finite nell'elenco dei morti per Covid non vaccinati? La domanda inquietante sorge a seguito d i uno studio dell'Università di Torino sui dati ufficiali dell'Emilia-Romagna tra dicembre 2020 e dicembre 2021, intitolato: "Classification bias and impact of COVID-19 vaccination on all-cause mortality". Gli autori del lavoro avrebbero individuato una distorsione nel conteggio delle persone vaccinate: dovuta alla pratica italiana (ma non solo) di considerare "non vaccinati" i cittadini nei primi 14 giorni post inoculazione. Proprio questa finestra temporale di due settimane avrebbe impedito la rilevazione del picco di decessi tra persone vaccinate da poco.

