’Studiare con Metodo’ Si rinnova il progetto

Montemurlo rinnova il progettoStudiare con Metodo’, dedicato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, nato proprio a Montemurlo grazie alla collaborazione con la sezione Aid – Associazione Italiana Dislessia. Il costo complessivo dell’iniziativa è di 3.700 euro, interamente sostenuto dal Comune. L’iniziativa, completamente gratuita per le famiglie, offre strumenti compensativi, tecnologie digitali e strategie personalizzate per aiutare gli studenti a costruire un metodo di studio efficace, migliorare autonomia, motivazione e autostima. Le attività sono condotte da tutor specializzati Aid e si svolgeranno all’ istituto comprensivo Margherita Hack da novembre a febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

