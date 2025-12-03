Studi rinascimentali l’Istituto si arricchisce
Si chiude con numeri significativi e un consenso in costante crescita il calendario 2025 dell’ Istituto di Studi Rinascimentali, parte del servizio Cultura, turismo e rapporti con l’Unesco del Comune. Anche quest’anno l’Istituto ha proposto un ricco programma di conferenze, presentazioni, incontri e attività divulgative che hanno confermato il suo ruolo centrale nel panorama culturale ferrarese e sempre più rilevante nel circuito nazionale e internazionale degli enti di ricerca. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, il dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Ferrara, l’Università eCampus, l’Isr ha consolidato la propria vocazione come punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione nel campo degli studi rinascimentali, offrendo un calendario ampio e inclusivo, capace di coinvolgere specialisti, studenti e un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Seminario di ricerca: "Ninfa fiorentina. Warburg attraverso Warburg" Ada Naval Garcia, Giulia Zanon Interviene: Alessandro Metlica 5 dicembre 2025, ore 12.30 ? Aula 4, Complesso Beato Pellegrino Evento del Centro di Studi intermediali sul Rin