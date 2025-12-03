Si chiude con numeri significativi e un consenso in costante crescita il calendario 2025 dell’ Istituto di Studi Rinascimentali, parte del servizio Cultura, turismo e rapporti con l’Unesco del Comune. Anche quest’anno l’Istituto ha proposto un ricco programma di conferenze, presentazioni, incontri e attività divulgative che hanno confermato il suo ruolo centrale nel panorama culturale ferrarese e sempre più rilevante nel circuito nazionale e internazionale degli enti di ricerca. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, il dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Ferrara, l’Università eCampus, l’Isr ha consolidato la propria vocazione come punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione nel campo degli studi rinascimentali, offrendo un calendario ampio e inclusivo, capace di coinvolgere specialisti, studenti e un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studi rinascimentali, l’Istituto si arricchisce