Studentessa accoltellata dall’ex a Oslo | iniziato processo per tentato omicidio di Martina Voce
E' iniziato ad Oslo il processo all'ex fidanzato di Martina Voce, la 22enne fiorentina accoltellata nella capitale norvegese il 20 dicembre 2024. Mohit Ku-mar, 25 anni è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
