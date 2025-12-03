E' iniziato ad Oslo il processo all'ex fidanzato di Martina Voce, la 22enne fiorentina accoltellata nella capitale norvegese il 20 dicembre 2024. Mohit Ku-mar, 25 anni è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Studentessa accoltellata dall’ex a Oslo: iniziato processo per tentato omicidio di Martina Voce