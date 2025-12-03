Stroppa tecnico del Venezia | Nulla da perdere San Siro può far…

Stroppa. La sfida di Coppa Italia tra Venezia e Inter non è soltanto un appuntamento per il passaggio del turno, ma si configura come un banco di prova cruciale per la squadra lagunare guidata da Giovanni Stroppa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha inquadrato la partita contro la formazione di Chivu non solo come una battaglia tattica, ma soprattutto come un’importante opportunità di valutazione interna, sottolineando un approccio improntato all’equilibrio e al coraggio. L’impegno milanese sarà l’occasione ideale per Stroppa per “ valutare chi finora ha avuto meno spazio “, attuando un turnover strategico necessario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ieri in conferenza stampa, il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato così delle condizioni di Bartol Franjic: - facebook.com Vai su Facebook

COPPA ITALIA - Venezia, Stroppa: "Contro l'Inter spazio a chi ha giocato di meno" - Ho una rosa competitiva e quello di domani sarà un test che mi serve per valutare chi ha avuto meno spazio fino ad ora. Scrive napolimagazine.com

Un Venezia rimaneggiato alla prova San Siro: «Niente da perdere, saremo all'altezza» - Per Stroppa sarà l'occasione per offrire minuti importanti: «Siamo la terza squadra più giovane del campionato». Riporta veneziatoday.it

Stroppa: “Inter top team, spazio a chi ha giocato meno. Stankovic? Ne cambio 11” - Il tecnico del Venezia ha presentato in conferenza stampa la gara di Coppa Italia contro i nerazzurri, in programma domani ... Da msn.com

Inter - Venezia di Coppa Italia, Tv e streaming: orario e probabili formazioni di Chivu e Stroppa - Inter vs Venezia – ottavi Coppa Italia 2025/26: focus sul match del 3 dicembre, tattiche, punti di forza e possibili scenari in casa nerazzurra. Secondo tag24.it

Venezia, Stroppa avvisa: "Mantova tra le più in forma, servirà sudare" - Il derby vinto a Padova è già alle spalle. Da tuttob.com