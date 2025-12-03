Stranger Things nei cinema russi una versione pirata e censurata della quinta stagione

Netflix ha lasciato la Russia nel 2022, dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Ma nel Paese c’è comunque modo di seguire le serie televisive della piattaforma di streaming: sono diversi i cinema che nella Federazione Russa ospitano proiezioni illegali degli show più popolari. Come riporta Verstka, alcune sale stanno ad esempio proiettando una versione censurata della quinta stagione di Stranger Things, in cui sono state tagliate le scene che descrivono la relazione omosessuale tra Robin Buckley e la sua amica Vicki Dunn. La stessa versione pirata dei primi episodi dell’ultima stagione (disponibili dal 26 novembre su Netflix) è stata anche caricata sito web russo di video sharing RuTube. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stranger Things, nei cinema russi una versione pirata (e censurata) della quinta stagione

