Stranger things 5 volume 1 record di visualizzazioni con 59,4 milioni in una settimana

Il ritorno di una delle serie più acclamate degli ultimi anni ha conquistato il pubblico e fatto registrare numeri record su Netflix. La quinta stagione di Stranger Things, composta dal Volume 1, ha dimostrato ancora una volta il potere di questa saga, avvicinando milioni di spettatori in tutto il mondo con risultati senza precedenti. Risultati eccezionali di Stranger Things 5 Volume 1. Netflix ha rivelato dati che attestano l'enorme impatto commerciale e culturale di questa stagione. In particolare: Il Volume 1, costituito da quattro episodi, ha ottenuto la più alta settimana di debutto mai registrata nella storia di Netflix per una serie in lingua inglese.

