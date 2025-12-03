Stranger Things 5 visualizzazioni record per il Volume 1 | tutti i numeri del successo su Netflix

La serie dei fratelli Duffer riconquista il record di visualizzazioni per una premiere sulla piattaforma streaming che le era stato strappato dalla prima stagione di Mercoledì, ma Squid Game è ancora in vetta Stranger Things 5 ha avuto un inizio strabiliante diventando la premiere più vista di sempre per una serie in lingua inglese su Netflix. I primi quattro episodi, che hanno debuttato il 26 novembre, hanno catapultato l'ultima stagione del dramma soprannaturale dei fratelli Duffer al primo posto nella classifica settimanale con 59,6 milioni di visualizzazioni globali. Questo risultato supera il record del miglior debutto detenuto in precedenza dalla prima stagione di Mercoledì, che aveva accumulato circa 56 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, visualizzazioni record per il Volume 1: tutti i numeri del successo su Netflix

