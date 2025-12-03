Stranger Things 5 record di visualizzazioni al debutto su Netflix

Debutto da record per Stranger Things 5. Com’era facile aspettarsi dato l’incredibile hype generatosi sui social nei giorni che hanno preceduto il rilascio delle puntate, la serie dei fratelli Duffer ha messo a segno un nuovo primato: con 59,6 milioni di visualizzazioni pari a 284,2 milioni di ore ha registrato l’esordio più grande di sempre per una produzione in lingua inglese sulla piattaforma streaming. Un dato ancor più incredibile se si pensa che al momento sono disponibili solo i quattro episodi relativi al primo volume, cui ne seguiranno altri tre il 26 dicembre e l’atteso finale da oltre due ore il primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stranger Things 5, record di visualizzazioni al debutto su Netflix

