Stranger Things 5 | Quanto può essere potente Will Byers rispetto a Vecna ??e Eleven?

Nerdpool.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uscita del primo volume di Stranger Things 5 ha scatenato un'ondata di discussioni tra i fan, in attesa del seguito natalizio già confermato. Al centro dell'attenzione c'è Will Byers (Noah Schnapp) e il colpo di scena dell'episodio 4, che lo ha mostrato prendere il controllo dei Demogorgoni con la sola forza della mente. Non più solo la "vittima" della situazione, Will è ora un giocatore attivo nel conflitto principale. Questa rivelazione riscrive il suo ruolo: se prima era il "radar del Sottosopra", ora potrebbe essere un elemento di disturbo molto più potente e imprevedibile. Il Quesito Chiave: In che modo i poteri di Will Byers si confrontano con la forza di Undici (Millie Bobby Brown) e il controllo di Vecna (Jamie Campbell Bower)?.

stranger things 5 quanto pu242 essere potente will byers rispetto a vecna e eleven

© Nerdpool.it - Stranger Things 5: Quanto può essere potente Will Byers rispetto a Vecna ??e Eleven?

