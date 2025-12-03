Stranger Things 5 | Netflix svela la durata dell' episodio finale

Movieplayer.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la prevendita dei biglietti per vedere il gran finale al cinema la notte di San Silvestro in 500 sale di Stati Uniti e Canada, e in contemporanea su Netflix. Il gran finale di Stranger Things si avvicina e adesso scopriamo anche quanto durerà. I fratelli Duffer avevano promesso una "durata cinematografica" e i fan non resteranno delusi. Secondo quanto dichiarato da Netflix, l'episodio finale della serie di successo mondiale durerà due ore e cinque minuti. Il Nordamerica si prepara a un evento strabiliante. L'ultimo episodio dello show verrà proiettato in oltre 500 cinema negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 31 dicembre alle 17:00 (fuso orario del Pacifico) e proseguirà fino al 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

