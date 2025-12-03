Stranger Things 5 | Netflix svela la durata dell' episodio finale

Al via la prevendita dei biglietti per vedere il gran finale al cinema la notte di San Silvestro in 500 sale di Stati Uniti e Canada, e in contemporanea su Netflix. Il gran finale di Stranger Things si avvicina e adesso scopriamo anche quanto durerà. I fratelli Duffer avevano promesso una "durata cinematografica" e i fan non resteranno delusi. Secondo quanto dichiarato da Netflix, l'episodio finale della serie di successo mondiale durerà due ore e cinque minuti. Il Nordamerica si prepara a un evento strabiliante. L'ultimo episodio dello show verrà proiettato in oltre 500 cinema negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 31 dicembre alle 17:00 (fuso orario del Pacifico) e proseguirà fino al 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5: Netflix svela la durata dell'episodio finale

