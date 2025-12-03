Stranger Things 5 | Il Volume 1 è da record con ben 59,4 milioni di visualizzazioni in una sola settimana!

I fan dell’ amata squadra di Hawkins hanno atteso con ansia il ritorno di Stranger Things, e la quinta stagione non ha deluso. Nonostante manchino ancora gli episodi conclusivi, il Volume 1 di Stranger Things 5 è già entrato nella storia, stabilendo record Netflix mai visti prima per una serie in lingua inglese. Un successo senza precedenti per Stranger Things 5 Volume 1. Netflix ha annunciato cifre sbalorditive: Il Volume 1 di Stranger Things 5 (composto dai primi 4 episodi) ha registrato la migliore settimana di première nella storia di Netflix per una serie in lingua inglese.. Ha totalizzato ben 59,6 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things 5: Il Volume 1 è da record con ben 59,4 milioni di visualizzazioni in una sola settimana!

Altri contenuti sullo stesso argomento

La politica italiana si contende Stranger Things, Luca e Paolo: "Una sfida tra diciassettenni senza amici" #dimartedì Vai su X

Nove anni e 38 episodi dopo (contati i quattro del Volume 1), la formula di Stranger Things sembra essersi definitivamente inceppata e la magia dissolta in un continuo reiterare di azioni, soluzioni narrative e dinamiche che adesso più che mai appaiono semp - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things 5 – Volume 2, spoiler incredibile dei fratelli Duffer: i colpi di scena stupiranno i fan - I creatori di Stranger Things anticipano con un piccolo spoiler il Volume 2 della stagione finale: tensione nuovi misteri travolgeranno Hawkins e il Sottosopra. Secondo libero.it

Perché Vecna è terrorizzato dalla caverna in Stranger Things 5? Il mistero svelato - Svelato il motivo per il quale Vecna è terrorizzato dalla caverna in cui si rifugia Max in Stranger Things 5 (e c'entra il passato di Henry) ... Si legge su libero.it

Stranger Things 5, i fratelli Duffer anticipano cosa aspettarsi dal Volume 2 - Dopo il Volume 1, su Netflix è in arrivo il Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things e i fratelli Duffer hanno offerto una piccolissima anticipazione che riguarda due personaggi. comingsoon.it scrive

Stranger Things 5: Tutti i nuovi personaggi più importanti del Volume 1 - La quinta stagione di Stranger Things ha lanciato il Volume 1 in streaming e introdotto nuovi personaggi utili ai fini della trama: ecco chi sono. Scrive comingsoon.it

Stranger Things – Stagione 5 Volume 1: svelato il collegamento tra Joyce e Hopper e Henry Creel - Stagione 5 Volume 1 rivela che Henry Creel ha condiviso un passato con con Joyce Byers e altri personaggi chiave ... Da cinefilos.it

Stranger Things 5 Volume 2 quando esce? Cosa aspettarsi dal gran finale della serie Netflix - Gli appassionati di Hawkins possono finalmente prepararsi: l’attesa per il Volume 2 di Stranger Things 5 sta per finire ... Scrive cinematographe.it