Stranger Things 5 il meme del Signor Josè conquista l’Italia | ecco come è nato davvero

Negli ultimi giorni un curioso equivoco nato dal doppiaggio italiano di Stranger Things 5 ha generato uno dei meme più condivisi su Instagram e TikTok. Tutto ruota attorno al personaggio di Mr. Whatsit, una presenza centrale in questa quinta stagione e presentata con un riferimento diretto al romanzo Nelle pieghe del tempo di Madeleine L’Engle, che vediamo Holly Wheeler leggere nei primi episodi. Nella versione italiana, il nome è stato correttamente adattato come Signor Cos’è, mantenendo il senso enigmatico dell’originale e richiamando la struttura dei personaggi del libro. Una parte del pubblico, però, ha percepito il nome come Signor José, trasformando un semplice malinteso fonetico in un tormentone irresistibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Stranger Things 5, il meme del Signor Josè conquista l’Italia: ecco come è nato davvero

