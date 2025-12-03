Stranger Things 5 è la serie inglese più vista di sempre su Netflix | in classifica anche le stagioni precedenti

L'ultimo capitolo della saga di Hawkins registra numeri da capogiro nei primi cinque giorni sulla piattaforma di Reed Hastings, trainando nella classifica dei più visti anche tutte le stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

